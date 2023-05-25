Kırıkkale'de silahla yaralama olayının 2 şüphelisi tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de tartıştıkları 2 kardeşi tabancayla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Dün Nene Hatun Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde H.H. ve kardeşi İ.H'yi tabancayla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan S.D. ve M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Emlak ofisinde H.H. ve kardeşi İ.H. ile S.D. ve M.M. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda H.H. ve İ.H, tabancayla bacaklarından vurulmuştu.

Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılmış, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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