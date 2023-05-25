Kırıkkale'de AK Parti ve MHP milletvekilleri mazbatalarını aldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve MHP Milletvekili Halil Öztürk, mazbatalarını aldı.

Kırıkkale Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ilk törende Kaplan, İl Seçim Kurulu Başkanı Selda Barış'tan mazbatasını aldı.

Kaplan, milletvekilliğinin Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyerek, mazbatayı şahsı adına değil, tüm teşkilatı ve Kırıkkale adına teslim aldığını söyledi.

Törene, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Bahadır Kılıç, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Milletvekili Öztürk için düzenlenen törene ise MHP İl Başkanı Murat Abalı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

İl Seçim Kurulu Başkanı Barış'tan mazbatasını alan Öztürk, kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür ederek, 5 yıl daha el ele gönül birliği içerisinde Kırıkkale'ye hizmet edeceklerini dile getirdi.

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