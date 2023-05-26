Kırıkkale'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Bu ülkede kızlar evlenmek için zorla şişmanlatılıyor

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Çalılıöz Mahallesi 414. Sokak'ta B.Y'ye ait müstakil evin mutfağında ocağın üzerinde unutulan yemeğin alev alması sonucu yangın çıktı.

Bu sırada evin dışında bulunan ev sakinlerinin alev ve dumanları fark etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangına müdahale etmek için eve giren B.Y, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.