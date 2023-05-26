Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Güzel'den Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaret

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KIRIKKALE (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kırıkkale'de yapımı devam eden Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı yerleşkesinde yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Görüşmenin ardından Tekbıyıkoğlu, Güzel ve Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer'e halk ozanı Hacı Taşan'ın eserlerinin yer aldığı plak hediye etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, Güzel ve Özer, daha sonra inşası devam eden Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

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