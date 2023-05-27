Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti

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KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kırıkkale'ye gelen depremzedeler, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak üzere Valilik tarafından ayarlanan minibüslerle memleketlerine gitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında, Kırıkkale Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğüne başvuran yaklaşık 300 depremzede, 15 araçla memleketlerine uğurlandı.

Depremzedeleri Gençlik Merkezi önünden uğurlayan Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere, kentte misafir edilen ve yarınki seçimde oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen 300 depremzedenin transferini 15 araçla sorunsuz bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Oy kullandıktan sonra tekrar Kırıkkale'ye dönmek isteyen afetzedelerin AFAD il müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini belirten Kurnaz, ardından vatandaşların buraya getirileceğini kaydetti.

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