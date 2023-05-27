Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti

AA

Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti

KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kırıkkale'ye gelen depremzedeler, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak üzere Valilik tarafından ayarlanan minibüslerle memleketlerine gitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında, Kırıkkale Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğüne başvuran yaklaşık 300 depremzede, 15 araçla memleketlerine uğurlandı.

Depremzedeleri Gençlik Merkezi önünden uğurlayan Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere, kentte misafir edilen ve yarınki seçimde oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen 300 depremzedenin transferini 15 araçla sorunsuz bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Oy kullandıktan sonra tekrar Kırıkkale'ye dönmek isteyen afetzedelerin AFAD il müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini belirten Kurnaz, ardından vatandaşların buraya getirileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi ...
Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Güzel'den Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Güzel'den Vali ...
Kırıkkale'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan ...
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
Kırıkkale'de AK Parti ve MHP milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de AK Parti ve MHP milletvekilleri ...
Kırıkkale'de silahla yaralama olayının 2 şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahla yaralama olayının 2 şüphelisi ...
Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.