Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, oyunu kullandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı.

Tekbıyıkoğlu ile eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1245 numaralı sandıkta tercihini yaptı.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 203 bin 500 seçmenin oy kullanacağı seçimde, emniyet ve jandarmadan oluşan 1250 personelle sabahtan itibaren seçimin sükun ve huzur içerisinde geçmesi için gerekli tedbirleri aldık. İnşallah sonuçları itibariyle vatanımıza ve milletimize hayırlı olur temennisiyle biz de oyumuzu kullandık." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Leyla İsa Aktuğ İlkokulu'na gelerek 1228 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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