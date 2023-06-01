Kırıkkale'de yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin yol kenarına savrulması sonucu yaralanan biri bebek, 4 kişi tedavi altına alındı.

S.N. (37) idaresindeki 61 ADP 363 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 31. kilometresinde yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki C.B. (42), Ş.B. (27) ve M.K.B. (1) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

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