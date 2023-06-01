Kırıkkale'de "İlim ile Ruhunu, Spor ile Bedenini Arındır" projesi başlatıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Müftülüğünce öğrencilere yönelik "İlim ile Ruhunu, Spor ile Bedenini Arındır" projesi başlatıldı.



İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar rehberliğinde Nokta Cami Diyanet Gençlik Merkezi'nde erkek ve kız öğrencilere ayrı zaman dilimlerinde farklı etkinliklerle ulaşılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda, gençlik koordinatörlüğünce gençleri, milli ve manevi değerlerini kavramış, özümsemiş, bilinçli, şuurlu, vatan ve millet sevdalısı, sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek amacıyla hazırlanılan proje hayata geçirildi.

Haftanın tüm günleri açık tutulan Gençlik Merkezi'nde kız ve erkek öğrenciler için ayrı gün ve saatlerde olmak üzere, uzman antrenörler eşliğinde tekvando, güreş ve boks kursları düzenleniyor.



Gençlik Koordinatörü Uzman Vaiz Hilmi Keleş koordinesinde devam eden projeye, gençlerin ilgisi artarak devam ediyor.



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