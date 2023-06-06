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Kırıkkale Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

AA

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi bahçesindeki açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, şube müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Telefoncu, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarının sanata dönüştüğünü gördüklerini söyledi.

Sergilenen her üründe arkadaşları ve kursiyerlerin büyük emeği olduğunu aktaran Telefoncu, "Halk Eğitim merkezlerimizde kursiyerlerimiz aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim sayesinde çeşitli meslekler de öğrenmiş oluyor. Bu anlamda 3 bin kursta yaklaşık 55 bin kursiyere eğitim verildi. Birbirinden güzel çalışmalar oldu. İdarecilerime, öğretmenlerime ve kursiyerlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Halk Eğitim merkezleri olarak daha güzel çalışmalara imza atacağız." diye konuştu.

Telefoncu ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi.

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