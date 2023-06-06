Kırıkkale İl Müftülüğünce çocuk şenliği düzenlendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Müftülüğünce 4-6 Yaş Kur'an kurslarına katılanlara yönelik çocuk şenliği gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, İl Müftü Yardımcısı Kübra Göker, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yaşar, geleceğin teminatı çocuklar için özenle hazırladıkları 4-6 Yaş Kur'an kurslarına evlatlarını gönderdikleri için aileleri tebrik etti.

Kursa katılan çocukların Kur'an okumayı öğrendiğini ve birçoğunun da Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini aktaran Yaşar, "Yavrularımız bu kurslarımızda adabı muaşeret dersleri de aldı. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, güzel ahlaktır. Bütün yavrularımızı tebrik ediyorum. Rabbim tüm öğrencilerimizi İslam'a, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına, milletine faydalı bireyler eylesin." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Göker tarafından Kur'an kursu öğreticilerine plaket verildi.

Çocukların doyasıya eğlendiği ve çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte, öğrenci ve ailelere ikramda bulunuldu.

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