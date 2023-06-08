Öğrenciler, hazırladıkları projeyle sosyal medyayı doğru kullanmayı öğrendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 15 Temmuz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Türk ve yabancı akranları, "Sosyal Medyadaki Ayak İzlerim Projesi" ile sosyal medyanın doğru kullanımına dikkati çekti.

15 Temmuz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi e-Twinning projelerinin danışman öğretmeni Sadiye Demir İpek, öğrencilerin sosyal medya okuryazarlığı yetkinliklerini geliştirmelerini, internet güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını, dijital ayak izleri hakkında bilgilenmelerini ve güvenli internet kullanmalarını sağlamak amacıyla proje hazırladı.

Türkiye, Romanya ve Gürcistan'dan 12 okuldan 103 öğrencinin katıldığı "Sosyal Medyadaki Ayak İzlerim Projesi" ile öğrenciler daha bilinçli internet ve sosyal medya kullanıcısı oldu.

Sadiye Demir İpek, AA muhabirine, günümüzde sosyal medya kullanımının çok yaygın olduğunu söyledi.

Öğrencilerin de sosyal medyayı çok fazla kullandığını ve avatarlarını yaparak videolarını oluşturduğunu anlatan İpek, şöyle konuştu:

"Biz de bunu fırsata dönüştürmek istedik. Performans ve proje ödevlerini Web2 araçlarıyla verdik. Çok da güzel çalışmalar çıktı. Ancak bu çalışmaları yaparken internet güvenliği hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını gördük. Bu konuda öğrencilerimizi bilgilendirmek için bunu projeye döktük ve e-Twinning platformunu kullandık. e-Twinning üzerinden bulduğumuz ortaklarla Romanya, Gürcistan ve Türkiye'den 12 ortak okulla projeye başladık. Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon, medya kullanıcısı olarak haklarımız ve sorumluluklarımız, akıllı işaretler, siber zorbalık gibi temel konuları çalıştık."

İpek, belirledikleri konular üzerinde öğrencilerle video, kelime bulutu ve zihin haritası yaptıklarını belirterek, öğrencilerin çalışmaların ardından ilerleme gösterdiğini, telif haklarına dikkat ettiklerini vurguladı.

Öğrencilerin artık bir siteye girdiklerinde güvenli olup olmadığına daha çok dikkat ettiğini vurgulayan İpek, şöyle devam etti:

"Projenin başlangıcı ve bitişinde çocuklara dijital ayak izi testi uyguladık. Öğrenciler ikisi arasındaki farkı gördü. Dijital ayak izi bırakıp bırakmadıklarını da bu testin ardından görmüş oldular. Alanında uzman psikolog ile velilerin de katılımıyla seminer düzenledik. Seminerin ardından kısa bir değerlendirme sınavı yaptık. Projemizin sonuna geldiğimiz şu günlerde öğrencilerimiz artık daha bilinçli sosyal medya kullanıcısı oldu. Ancak bu konu hemen bitirilecek bir konu değil ve projeyle birlikte kapatmayı da düşünmüyoruz. Bu konuyu okulumuzda sürdüreceğiz ve öğrencilerimizle çalışmaya devam edeceğiz."

- "Proje hayatımıza iyi şeyler kattı"

10. sınıf öğrencisi Hacer Peker de 3 ülkeden arkadaşlarıyla sosyal medyadaki ayak izleri hakkında çalışma yaptıklarını anlattı.

Sosyal medya kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeye dahil olduğunu aktaran Peker, "Proje kapsamında çok fazla bilgi sahibi olduk ve gündelik hayatımızda bu bilgilerle sosyal medyayı kullanıyoruz. Çevremizdekilere de faydası olması amacıyla projeye devam etmek istiyoruz. Sosyal medyayı çok kullanıyoruz ve projeden önce çok fazla bilgimiz yoktu. Artık sosyal medyada paylaşım yaparken ya da sitelere girerken neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Sosyal Medyadaki Ayak İzlerim Projesi hayatımıza iyi şeyler kattı. Projede yer almaktan mutluyum." diye konuştu.

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