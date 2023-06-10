"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışları başladı

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KIRIKKALE (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışı, "elit erkekler" 142 kilometre etabıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Millet Bahçesi önünden başlayan yarış öncesi gazetecilere, Kırıkkale'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geçen yıldan farklı olarak 6 yabancı takıma da ev sahipliği yaptıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "100'ün üzerinde de yabancı sporcu burada yarışacak. Yine bir Kırıkkale takımı da yarışmanın içerisinde. Bütün takımlara, sporculara, teknik heyete başarılar diliyorum. Yarış sayesinde Kırıkkale'nin doğal ve kültürel varlıklarını da burada yansıtmış olacağız." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ile "elit erkekler" etabının startını verdi.

Yarışmada, 14 takımda 72 sporcu, 142 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı.

"Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen organizasyonda, saat 15.00'te "genç erkekler" 100 kilometre, yarın da "elit erkekler" 164 kilometre ve "genç erkekler" 116 kilometre yol yarışları koşulacak.

Ayrıca, yarın saat 10.30'da halk turu yarışı da yapılacak.

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