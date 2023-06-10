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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışları sürüyor

AA

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışları sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışlarına genç erkekler 100 kilometre etabıyla devam etti.

Millet Bahçesi önünden başlayan yarışın startını, Vali Yardımcısı Mehmet Soylu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön verdi.

Yarışmada, 5 takımdan 31 sporcu, 100 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı.

"Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen organizasyonda, yarın da elit erkekler 164 kilometre ve genç erkekler 116 kilometre yol yarışları koşulacak.

Ayrıca, yarın saat 10.30'da halk turu yarışı da yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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