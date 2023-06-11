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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışları sürüyor

AA

"Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışları sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışlarının ikinci günü, "elit erkekler" 164 kilometre etabı ve halk turuyla devam etti.

Millet Bahçesi önünden başlangıcı verilen "elit erkekler" yarışında, 14 takımdan 53 sporcu 164 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı.

Ardından alanda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'nin ilk defa uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Organizasyona iştirak eden vatandaşlara da teşekkür eden Tekbıyıkoğlu, "Geçen yıl ilimizde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın çok kıymetli sonuçları oldu. Sporcular, teknik heyet ve yardımcı arkadaşlar buradan memnuniyetle döndü. Bu kapsamda bugün daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İşler çok iyi gidiyor, bu iş daha da büyüyecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön tarafından yapılan çekilişle 30 kişiye bisiklet hediye edildi. Daha sonra Vali Tekbıyıkoğlu, kaymakamlar, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla 3 kilometrelik halk turu yapıldı.

"Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen organizasyon, saat 15.00'te yapılacak "genç erkekler" 116 kilometre etabıyla sona erecek.

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