Road Race Kırıkkale 2.2 Bisiklet Yarışları sona erdi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen Road Race Kırıkkale 2.2 Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Millet Bahçesi önünden başlayan ve aynı yerde tamamlanan günün ilk yarışı olan elit erkekler kategorisinde Spor Toto Cycling Team sporcusu Ahmet Örken birinci, Yunan sporcu Nikiforos Arvanitou ikinci, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Burak Abay da üçüncü oldu.

Genç erkekler etabını ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Yılmaz birinci, Spor Toto Cycling Team sporcusu Emre Kaplan ikinci, Taşkent Spor Kulübünden Mustafa Said Erdemli de üçüncü olarak tamamlandı.

Takım sıralamasında ise elit erkekler kategorisinde Yunanistan Milli Takımı birinciliği, Spor Toto Cycling Team ikinciliği, Konya Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde ise Konya Büyükşehir Belediyespor birinci, Taşkent Spor Kulübü ikinci, Spor Toto Cycling Team de üçüncü sırada yer aldı.

Sporculara madalyaları Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, ilçe kaymakamları ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön tarafından verildi.

Elit erkekler etabı birincisi Ahmet Örken, ödül töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde yarışmalara katıldığını belirterek, Kırıkkale'nin de dünya standartlarında bir parkur olduğunu söyledi.

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