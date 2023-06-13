Bahşılı'da Okuyan Kadınlar Kulübü'nden şiir dinletisi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Okuyan Kadınlar Kulübü şiir dinletisi etkinliği düzenledi.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu kütüphanesindeki programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, 2 yıl boyunca kadınlara yönelik yürütülen faaliyetlere katılan kadın sayısının 75'e ulaştığını söyledi.

Birçok kadının açık liseye başvurarak yarım kalmış eğitimini tamamlama imkanı bulduğunu anlatan Akın, "Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılan 7 kursa katılarak sertifika aldılar. Bugüne kadar 3 yazar ile tanışarak kitaplarını imzalatma imkanı buldular. Okuyan, sorgulayan ve iyi bir rol model olan annenin toplumdaki yeri çok önemli. Okuyan Kadınlar Kulübü dönem sonu kapanış programını da yapmış oldu." dedi.

Konuşmanın ardından kadınlar şiir okudu ve yazar buluşması gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Osman Beyazyıldız, okul müdürleri ve kadınları katıldı.

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