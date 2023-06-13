Kırıkkale'de dereye devrilen iş makinesindeki 3 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesine ait iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.K. (36) idaresindeki 71 041 2021 plakalı kepçe, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü deresine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile iş makinesindeki V.D. (58) ile M.D. (33) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.