Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

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KIRIKKALE (AA) - Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu'nun (33) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Görevli olduğu İzmir'de evinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yurtoğlu'nun cenazesi, Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Yurtoğlu'nun naaşı, Yuva Mezarlığı'nda defnedildi.



Törene, Yurtoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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