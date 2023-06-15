Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Kılıçlar Soğan Kurutma Tesisi'ni inceledi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kılıçlar Soğanı Genç İstihdama Umut Oluyor" projesi kapsamında kurulan Kılıçlar Soğan Kurutma Tesisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde kurulan tesiste incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, tesiste18-45 yaş arası 30 kadının istihdam edileceğini belirterek, "KOSGEB İl Müdürlüğünün sağlayacağı eğitim desteğiyle Yahşihan Halk Eğim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadınlara temel tarım eğitimi verilecek. Bu proje sayesinde kursiyerlerimiz Kılıçlar soğanı üretimi, iş sağlığı ve girişimcilik konularında hem eğitim alacak hem de ekonomik kazanç sağlayacak." ifadesini kullandı.

Tekbıyıkoğlu'na, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu da eşlik etti.

Köyde üretilen soğanların değerlendirilmesi ve bölgeye katkı sağlanması amacıyla Ahiler Kalkınma Ajansı ve Yahşihan Köylere Hizmet Götürme Birliğinin desteğiyle 2 milyon lira bütçeyle kurulan tesis, üretime hazır hale getirildi.

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