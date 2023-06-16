Kırıkkale'de öğrenciler yaz tatiline girdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 236 okulda 51 bin öğrenci, karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Gazi İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Sınıfları gezen Tekbıyıkoğlu, Güner ve Telefoncu, karnelerini verdiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Tekbıyıkoğlu, gazetecilere, Kırıkkale'de 236 okulda 51 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, "Bunların içerisinde deprem bölgesinden gelen misafir öğrencilerimiz de vardı. Bazı depremzede öğrencilere de karnelerini verdik. Karneleri çok başarılı. Demek ki çocuklarımız çok hızlı adapte olabiliyor." diye konuştu.

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