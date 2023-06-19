Kırıkkale'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda, Y.S. (24) idaresindeki 71 T 0258 plakalı taksi, M.Y. (56) kontrolündeki 71 DS 548 plakalı hafif ticari araç, İ.T'nin kullandığı 16 DR 193 plakalı otomobil ve O.A.A. yönetimindeki 71 EP 782 plakalı kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Kazada sürücülerden Y.S. ve M.Y. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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