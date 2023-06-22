Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

Karpuz ne zaman ve nasıl ekilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik "Dayı 1 Operasyonu"nda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 14 ekip ve 70 personel ile narkotik dedektör köpeğin de katılımıyla 11 adrese düzenlenen operasyonda küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu sattığı ve sattırdığı tespit edilen "Dayı" kod adlı A.G. ile Y.U.U, D.E.Y, O.B, F.A, S.Y, T.T, M.A, M.C.K, M.Ö, A.Ö, Y.A, D.A. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 13'ü adliyeye sevk edildi, özel kliniği bulunan psikolog H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.