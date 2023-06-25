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Kırıkkale'de motosikletli acil sağlık ekibi vakalara hızlı müdahale ediyor

AA

Kırıkkale'de motosikletli acil sağlık ekibi vakalara hızlı müdahale ediyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de motosikletli acil sağlık ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyuncu kara yollarında ve kent merkezinde, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda acil sağlık hizmeti gerektiren vakalara müdahalede bulunuyor.

Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Zafer Caddesi gibi kentin işlek noktalarında konuşlandırılan bir motosiklet ve 2 personelden oluşan ekip, trafiğin yoğun olduğu dar sokak ve caddelerde vakalara hızlı ulaşıyor.

Ambulans gelene kadar hastaya gerekli müdahaleleri yapan ekipler, vatandaşların hayati riskini en aza indirmek için zamanla yarışıyor.

Bir ekip de 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, kara yollarında sürekli seyir halinde bulunup, olası kazalara anında müdahale ediyor.

Paramadik Emin Yiğitel, gazetecilere, Kırıkkale'de 10 yıldır motosiklet ambulans olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların "kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk oluşturduğunu aktaran Yiğitel, şöyle konuştu:

"Bu trafik yoğunluğunda sürücü ve yolcuların başına gelebilecek kaza ya da sağlık sorunlarına motosikletin avantajlarını kullanarak en hızlı şekilde müdahale edebilmek ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için görevimizi icra ediyoruz. Sürücülerimizin yolculuklarında öncelikle sabırlı ve dikkatli olmaları gerekiyor. Emniyet şeridi kullanan sürücülerimiz var. Kural ihlali yaparak emniyet şeridini kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bir kaza durumunda ambulansların olay yerine ulaşma süresi uzuyor ve trafik daha yoğun hale geliyor. İnsanların sevdiklerine ve memleketlerine kavuşma süresi de uzuyor. Lütfen emniyet şeridini kolluk kuvvetlerine, ambulansa ve acil kullanıma bırakalım."

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