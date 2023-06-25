Kırıkkale'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de trafik kazasında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
E.K. (48) idaresindeki 34 CHE 439 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda M.D'nin kullandığı 06 BJY 809 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bazı yaralılar Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada, sürücü E.K. ile araçlardaki B.D. (20), B.D. (23), S.K. (49), S.G. (20), E.K.K. (14) ve B.K. (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.