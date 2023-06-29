Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KAYSERİ (AA) - Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.

Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaşları 14 ile 15 arasındaki 3 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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