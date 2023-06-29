İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırıkkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.



Kırıkkale Valiliğine gelişinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından karşılanan Karaloğlu, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Karaloğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Tekbıyıkoğlu ile bir süre görüştü.

Vali Tekbıyıkoğlu ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bayramlaşan Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşın huzuru, güvenliği ve esenliğinin İçişleri Bakanlığının uhdesinde olduğunu söyledi.

Görevlerini en iyi şekilde bağlı kuruluşlar ve kolluk birimleriyle hep birlikte yapmaya gayret ettiklerini belirten Karaloğlu, "Büyük fedakarlıklarla Türkiye'de bugün çok güzel huzur ortamımız var. Allah bu ortamımızı bozmasın. İnşallah bunu korumak için de el birliğiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaloğlu ve Tekbıyıkoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine geçerek çalışanlarla bayramlaştı.

Şehit jandarma uzman çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesini ziyaret eden Karaloğlu ve Tekbıyıkoğlu, son olarak İl Jandarma Komutanlığına da ziyarette bulundu.

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