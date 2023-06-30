Kırıkkale'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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Demir yollarında neden taşlar olur?

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.

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