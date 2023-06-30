Kırıkkale'de Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri defnedildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, kaçan toplarını almak için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M. (15) için Şehit Cengiz Topel Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çocukların naaşları Yuva Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, çocukların yakınları, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile vatandaşlar katıldı.

Bahşılı ilçesinde dün Irak uyruklu H.S.H, H.M.H. ve O.M. oynadıkları topun kaçtığı Kızılırmak'a girmiş, bir süre sonra sulara gömülüp gözden kaybolan çocukların cesetlerine ulaşılmıştı.

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