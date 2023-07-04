Kırıkkale'de yaz spor okulları açıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, Başpınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sporla uğraşmanın bireyde fiziksel, duyuşsal ve bilişsel olarak olumlu değişimlere katkı sağladığını söyledi.

Çağın birçok mental sorununun çarelerinden birinin de bir hobi edinmekten geçtiğine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"İlgi, kabiliyet ve isteklerinizle başlayacağınız bir sporun siz de yarattığı değişimleri görmeye başladığınızda spora daha fazla önem verecek ve hayatınızdan çıkarmamaya gayret edeceksiniz. Türkiye maalesef dünyada spor yapma oranı olarak gerilerde kalmaktadır. Ancak ülkemiz son yıllarda yaptığı çalışmalarla bu oranı yukarılara çıkarmayı hedeflemektedir. Genç nüfus oranımızın dünya ülkelerine göre yüksek olması ülkemizde sporun potansiyeli artırmak için fırsatları da beraberinde getirmektedir."

Soylu, Kırıkkale'de de sporun yaygınlaşması için birçok çalışma ve projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de Kırıkkale'de 16 tesiste 65 antrenör ve 28 branşta yaz spor okullarının açıldığını aktardı.

Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Güneş, öğrencileri spor okullarına davet etti.

Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, kaymakamlar, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, öğrenci ve velinin katıldığı tören, öğrencilerin spor gösterileriyle sona erdi.

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