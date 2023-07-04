Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan madde bağımlısı gence yardım eli

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sabah yürüyüşlerinde karşılaştığı madde bağımlısı bir gence tedavi olması durumunda belediyede iş imkanı ve tedavi masraflarını karşılama sözü verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentin sokaklarında her gün yürüyüş yapan Türkyılmaz'ın madde bağımlısı bir gençle karşılaştığı belirtildi.

Türkyılmaz'ın gençle konuştuğu ve tedavi olma sözü aldığı aktarılan açıklamada, tedavi masrafının karşılanması için de Yahşihan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne talimat verdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizde ikamet eden genç kardeşimiz zaman zaman yasaklı madde kullanarak kamu malına zarar vermekteydi. Bizim bu kardeşlerimizi kazanmamız lazım. Sabah yürüyüş yaparken karşılaşınca ona kızmak yerine kazanmaya çalışmak istedim. Karşılıklı oturup uzunca konuştuk. Tedavisini üstlenmek için teklifte bulundum. Hatta düzelince işe alma sözü verdim. Babası ile görüştüm, onlar da çok mutlu oldu. İnşallah kardeşimizi kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

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