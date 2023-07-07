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        Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:33
        Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        M.R.D. idaresindeki 06 CVJ 031 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile otomobildeki A.Ş, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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