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        Kırıkkale'de jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin ve leylek tedaviye alındı

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        Giriş: 08.07.2023 - 10:38
        Kırıkkale'de jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin ve leylek tedaviye alındı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kanadından yaralı halde bulunun şahin ve yavrusu ile leylek tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hacılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince farklı tarihlerdeki önleyici kolluk devriyeleri sırasında, merkeze bağlı Hacılar beldesi ve Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde bitkin ve uçamayan halde şahin, leylek ve yavru şahin bulundu.

        Kuşalar, jandarma ekiplerince tedavilerinin yapılmasının ardından doğal ortamlarına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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