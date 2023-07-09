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        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 18:25
        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        H.O.G. idaresindeki 06 DKL 902 hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik kavşağında T.G'nin kullandığı 37 BD 400 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan D.A, H.G, E.A. ve T.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Aynı kavşaktaki başka bir kazada ise E.K. hakimiyetindeki 06 T 1946 plakalı ticari taksi ile A.Ü'nün kullandığı MKR 1156 yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan S.K. hastaneye götürüldü.

        Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki zincirleme trafik kazasında da E.Ç. yönetimindeki 38 FL 941 plakalı hafif ticari araç, Ş.D'nin kullandığı 06 CVY 353 plakalı cip ve H.S. idaresindeki 06 YSJ 18 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan N.D. ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen 7 araçlı zincirleme trafik kazasında ise hasar oluştu, kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        C.S. idaresindeki 71 FH 421 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu kavşağında A.K'nin kullandığı 06 JP 803 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü A.K'nin eşi S.A. ve kızı S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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