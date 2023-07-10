Kırıkkale'de otomobille çarpışan taksideki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, tedavi altına alındı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, tedavi altına alındı.
M.K. idaresindeki 71 T 2504 plakalı taksi, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi kavşağında, E.K'nin kullandığı 55 LR 575 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi, demir bariyerlerde asılı kaldı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.K. ile taksideki N.B. ve B.A.B, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.