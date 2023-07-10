Kırıkkale'de yatılı yaz Kur'an kurslarındaki öğrenciler kampta bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de devam eden yatılı yaz Kur'an kurslarındaki öğrencilere yönelik kamp etkinliği düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl yaz Kur'an kurslarında yatılı eğitim almak isteyen 12-18 yaş arası gençler için de Kırıkkale'de kurs açıldı.

Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kız öğrencilerine, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda da erkek öğrencilere yönelik açılan yatılı Kur'an kursularında Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanında, çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de yer alıyor.

Oryantring, musiki, drama, film, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklerin düzenlendiği kurslarda öğrenciler, hafta sonu Hacılar beldesinde gerçekleştirilen kampta bir araya geldi.

Öğrenciler kampta, alanında uzman öğretmenlerden oryantring, izcilik, telsiz, harita okuma eğitimi de aldı.

İl Müftü Yardımcısı Kübra Göker ile kampı ziyaret eden İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, yaz kurslarında emeği geçen personeline teşekkür ederek, öğrencilere başarı diledi.