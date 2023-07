Yahşihan Belediyesi halk toplantıları devam ediyor

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, halk toplantılarına devam ediyor.

Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, göreve geldiklerinden bu yana düzenli olarak her salı günü vatandaşları makamında misafir edip, talep ve şikayetlerini dinlediklerini belirtti.

Ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğunu savunan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yüzden vatandaşlarımızın her an bizlere ulaşması mümkün. Salı günü makam odamızda gerçekleştirdiğimiz halk toplantılarımızı zaman zaman pazartesi günü de yapıp haftada iki güne çıkarabiliyoruz. Ayrıca gelen taleplere göre apartmanlara, sitelere gidip halk toplantıları da gerçekleştiriyoruz. Yahşihanlı vatandaşlarımız durumdan gayet memnun. Bunu sürdürmek bizim asli görevimiz. Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık."