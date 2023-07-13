Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletin, nice şanlı zafer ve kahramanlık destanları yazdığını belirtti.

Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletin, hiçbir dönemde esaret altında yaşamadığına, kutsal bildiği vatan topraklarını canı ve kanı uğruna koruduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla darbecilere karşı onurlu ve güçlü duruş sergileyerek, milli iradenin tecelligahı olan TBMM'mize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmış, yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegane unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır."