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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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        Giriş: 14.07.2023 - 07:41
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        M.E.D. idaresindeki 71 T 0165 plakalı ticari taksi Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi kavşağı yakınlarında M.A.Ç'nin kontrolündeki 06 E 3656 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki O.Y. ve F.K. yaralandı.

        Araçta sıkışan M.A.Ç, O.Y. ve F.K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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