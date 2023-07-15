Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 23:20
        Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Karakeçili Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, çarşı merkezinde sona erdi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaymakam Ali Can Uludağ'ın konuşmasının ardından şiirler okundu, 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Programda, Karakeçilili 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcının biyografisi okundu.

        - Bahşılı

        Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Barboros İlkokulu'ndan dönerek tekrar meydana geldi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meydandaki etkinlikte, Kur'an okundu ve dua edildi.

        Törende, Kaymakam Osman Beyazyıldız ve Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin konuşma yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        KIRIKKALE´DE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
        KIRIKKALE´DE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
        Kırıkkale´de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kırıkkale´de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        SABAH TARLADA TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ AKŞAM KAMYONETİYLE EZDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI  
        SABAH TARLADA TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ AKŞAM KAMYONETİYLE EZDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI  
        Sabah tarlada tartıştığı kişileri akşam kamyonetiyle ezdi: 1 ölü, 4 yaralı
        Sabah tarlada tartıştığı kişileri akşam kamyonetiyle ezdi: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobille çarpışan motosiklet sürücü hayatını kaybetti
        Otomobille çarpışan motosiklet sürücü hayatını kaybetti
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı