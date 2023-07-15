Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Karakeçili Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, çarşı merkezinde sona erdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kaymakam Ali Can Uludağ'ın konuşmasının ardından şiirler okundu, 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Programda, Karakeçilili 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcının biyografisi okundu.
- Bahşılı
Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Barboros İlkokulu'ndan dönerek tekrar meydana geldi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meydandaki etkinlikte, Kur'an okundu ve dua edildi.
Törende, Kaymakam Osman Beyazyıldız ve Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin konuşma yaptı.