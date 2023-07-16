Kırıkkale'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.K idaresindeki 06 AP 1761 plakalı otomobille F.Ö'nün (44) kullandığı 44 ADN 197 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu karayolu üzerindeki Kırıkkale Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araç sürücüleriyle yolcular E.K, H.Ö (40), M.Y.Ö (11) ve A.F.Ö (13) yaralandı.
Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.