Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırıkkale'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 19:09
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.K idaresindeki 06 AP 1761 plakalı otomobille F.Ö'nün (44) kullandığı 44 ADN 197 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu karayolu üzerindeki Kırıkkale Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleriyle yolcular E.K, H.Ö (40), M.Y.Ö (11) ve A.F.Ö (13) yaralandı.

        Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı
        KIRIKKALE'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
        KIRIKKALE'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
        Kırıkkale'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yürüyüş düzenlendi
        Kırıkkale'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yürüyüş düzenlendi
        KIRIKKALE´DE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
        KIRIKKALE´DE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
        Kırıkkale´de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kırıkkale´de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        SABAH TARLADA TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ AKŞAM KAMYONETİYLE EZDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI  
        SABAH TARLADA TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ AKŞAM KAMYONETİYLE EZDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI  