Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırıkkale'de 5 katlı binada çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:17
        Kırıkkale'de 5 katlı binada çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Daireden yükselen dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Dairede yaşayan ve dumandan etkilenen anne Nurten Ö. (33) ile çocukları Elifnur (8), Hiranur (6) ve Rumeysanur (3) itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından apartman sakinleri tahliye edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Kız evlat sevgisini koruyucu ailesi oldukları Mira ile yaşıyorlar
        Kız evlat sevgisini koruyucu ailesi oldukları Mira ile yaşıyorlar
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı
        KIRIKKALE'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
        KIRIKKALE'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ