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        Kırıkkale'de trafik polisi çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 21:13
        Kırıkkale'de trafik polisi çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de görev yapan trafik polisi, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyerek ekip arabasına götürdü.

        Zafer Caddesi'nde görev yapan Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti.

        Altun, görevini tamamladıktan sonra bir yastığın kenarında olan Türk bayrağını sökerek temizledi.

        Türk bayrağını ekip otosuna götüren Altun'u bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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