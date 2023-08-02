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        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Emzirme Haftası açıklaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:06
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Emzirme Haftası açıklaması

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, doğumdan sonra emzirilen bebeklerde yeni doğan ölüm oranının daha düşük olduğunu bildirdi.

        Ağırtaş, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bebeklerin, doğumu izleyen ilk saat içinde emzirilmeye başlanması ve ilk 6 ay boyunca sırf anne sütüyle beslenmelerinin hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Sağlık Bakanlığının annelere tavsiyesi olduğuna dikkati çekti.

        Emzirmenin aynı zamanda çocuğun ilk aşısı sayıldığını ve anne sütünden bebeğin sistemine önemli antikorlar geçerek, hastalıklara karşı direncini yükselttiğini aktaran Ağırtaş, "Daha hayatın ilk saatlerinden başlayarak emzirmek, bazı çocuklar için ölümle yaşam arasındaki ince çizgiye benzer. Doğumdan sonra emzirilen bebeklerde yeni doğan ölüm oranı daha düşüktür. Emzirmenin bebekler için en iyi ve sağlıklı beslenme çözümü olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bugün hala anne sütünden yararlanamayan pek çok bebek var." ifadesini kullandı.

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