Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen, Kırıkkale'de toplantılara katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:59
        Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen, Kırıkkale'de toplantılara katıldı

        KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kırıkkale'de toplantılarda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

        ​​​​​​​İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Vadi Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "2023 Eğitim Verileri" konulu değerlendirme toplantısına katılan İşleyen, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'dan bilgi aldı.

        Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerini de dinleyen İşleyen, kapsamlı bir değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

        İşleyen, ardından İlçe Milli Eğitim müdürleri ve kentteki imam hatip okullarının yöneticileriyle bir araya geldi.

        Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İşleyen, eğitim öğretim döneminde gündeme gelebilecek sorunları şimdiden çözmek istediklerini aktardı.

        Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak yurt genelinde çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken İşleyen, şunları kaydetti:

        "Yabancı dil eğitimi çalışmalarımızdan hafızlık projelerine, akademik ve mesleki çalışmalardan sportif etkinliklere kadar geniş bir eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Ayrıca kültür, sanat, edebiyat, tiyatro ve şiirden tutun da yapay zekaya, robotik kodlamaya kadar pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalar var. Burada önemli olan okullarımızda öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda projelerle buluşturmak. Bu kapsamda öğrencilerimize hem akademik hem de mesleki anlamda başarı ve kazanımlar sağlamış olacağız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Emzirme Haftası açıklaması
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Emzirme Haftası açıklaması
        Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü
        Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü
        Kırıkkale'de trafik polisi çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi
        Kırıkkale'de trafik polisi çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi
        Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
        Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
        Kırıkkale'de fırtına nedeniyle minare yıkıldı
        Kırıkkale'de fırtına nedeniyle minare yıkıldı