Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırıkkale'deki marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:45
        Kırıkkale'deki marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince zincir ve yerel marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu.

        Yahşihan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yapılan market denetimlerinde tarihi geçmiş ürün satışına izin verilmediği belirtildi.

        Periyodik olarak marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin, son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflarda bulunan çok sayıda ürüne el koyduğu aktarılan açıklamada, "Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Yapılan denetimler sonucunda son kullanım tarihi geçtiği belirlenen ve el konulan süt, tatlı, hazır et ve bazı yiyecekler, zabıta müdürlüğü ekiplerince imha edildi." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik

        Benzer Haberler

        Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de yılın 6 ayında bakım, onarım ve yatırımlarını sü...
        Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de yılın 6 ayında bakım, onarım ve yatırımlarını sü...
        Başkent EDAŞ´tan Kırıkkale´de bakım ve yatırım çalışmaları
        Başkent EDAŞ´tan Kırıkkale´de bakım ve yatırım çalışmaları
        Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen, Kırıkkale'de toplantılara katıldı
        Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen, Kırıkkale'de toplantılara katıldı
        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Emzirme Haftası açıklaması
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Emzirme Haftası açıklaması
        Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü
        Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü