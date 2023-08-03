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        Kırıkkale'de otomobilin park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:10
        Kırıkkale'de otomobilin park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.Y.D. idaresindeki 71 AV 897 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda bir apartmanın yanında park edilen 19 ACN 443 ve 71 AAN 725 plakalı otomobillere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.Y.D, hastaneye kaldırıldı.

        Olay anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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