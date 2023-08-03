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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:08
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli tutuklandı

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 3 cami ve 2 iş yerinden laptop ve para çalınması ile mala zarar verme olayları üzerine çalışma başlattı.

        Cami ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.Ç. (24) olduğunu belirledi.

        Zanlı, hırsızlık yapmak için bir okulun bahçesine girmeye çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

        Cami ve iş yerlerinden 2 laptop ve 5 bin lira çaldığı, 13'ü camilerden hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlın caminin iç kapısını zorlaması ve ayakkabılıkların bulunduğu alanda dolaşması yer alıyor.

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