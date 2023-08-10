Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırıkkale'de hafriyat kamyonlarının geçişine tepki gösteren kadınlar yolu kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de hafriyat kamyonlarının geçişine tepki gösteren kadınlar yolu kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir grup kadın, mahallelerinden geçen yol zeminini bozdukları ve evlerine toz girmesine neden oldukları gerekçesiyle yolu hafriyat kamyonlarının geçişine kapattı.

        Karşıyaka Mahallesi Kümeevleri mevkisinde ikamet eden kadınlar, 2202. Sokak'tan hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen yolu açmayan kadınlar, kamyonların geçişinden dolayı yollarının bozuk olduğunu, evlerine sürekli toz girdiğini ve halen yola asfalt atılmadığını savundu.

        Daha sonra bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Mehmet Akkaya'nın asfalt işinin en kısa sürede yapılacağı sözünü vermesi üzerine kadınlar eylemlerini sonlandırdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangında hasar oluştu
        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangında hasar oluştu
        Kırıkkale'de tedavi edilen leylek yavrusu cami kubbesindeki yuvaya bırakıld...
        Kırıkkale'de tedavi edilen leylek yavrusu cami kubbesindeki yuvaya bırakıld...
        Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti
        Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti
        Kırıkkale'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de caminin kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusu tedaviye...
        Kırıkkale'de caminin kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusu tedaviye...
        29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkla...
        29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkla...