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        Kırıkkale'de aşure etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:44
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        Kırıkkale'de aşure etkinliği düzenlendi
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Muharrem ayı dolayısıyla Hasandede köyünde aşure etkinliği düzenlendi.

        Kırıkkale Valiliği himayelerinde Hasandede Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Vali Tekbıyıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Tunceli Valisi olarak görev yapacağını söyledi.

        Hasandede'yi ve Hasandedelileri çok sevdiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu sene de valiliğimizin himayelerinde etkililiğimizi gerçekleştiriyoruz. Köydeki çalışmalar sürüyor. Burası örnek gösterilecek bir yer olacak. Kırıkkale'nin en önemli manevi varlıklarından birisi Hasandede." diye konuştu.

        Deyişlerin söylendiği ve dua edilen etkinliğe, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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