Yahşihan Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, aşurenin çağlar öncesinden günümüze ulaşan geleneksel bir çorba olmanın yanı sıra, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Aşurenin farklı kültür, inanç ve kimliklerin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüsü olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler aynı tarlanın mahsulü, aynı ağacın dalları ve meyvesi, aynı sazın telleriyiz. Tüm İslam alemini derinden etkileyen bu acı olaydan ders alarak, birlik ve beraberliğimize, ortak değerlerimize her geçen gün daha çok sahip çıkmalıyız. İçerisinde paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın yanı sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi hüznünü de barındıran bu ayın anlam ve önemini benimsemeliyiz."

Konuşmaların ardından dua edilen etkinlikte, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi gerçekleştirildi, Yahşihanlı kadınlar tarafından yapılan aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Programa, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Aydın ile vatandaşlar katıldı.